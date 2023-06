«Stranger Things»: une star de la SF rejoint le casting de la saison finale (vidéo)

Netflix présentait une nouvelle édition de son événement dédié aux fans, TUDUM, ce samedi 17 juin, retransmis en direct de Sao Paolo, au Brésil. Plusieurs projets inédits ont été dévoilés tout au long de la soirée, mais c’était aussi l’occasion pour la plateforme de donner des nouvelles de ses projets les plus ambitieux. Parmi les stars présentent sur place pour dévoiler toutes ces belles choses, on a notamment repéré Arnold Schwarzenegger, dont la collaboration avec le géant du streaming ne fait que commencer, avec la production du documentaire éponyme, et de sa série « Fubar », justement renouvelée pour une seconde saison.

Lire aussi «Stranger Things»: les frères Duffer lèvent le voile sur le premier spin-off, et ce n’est pas du tout ce à quoi on s’attendait!

C’est principalement pour annoncer cette excellente nouvelle que l’acteur était sur place, mais il en a profité pour en balancer une deuxième. « Je suis heureux d’annoncer que mon amie de longue date, une actrice fantastique et ‘badass’ va rejoindre la famille Netflix ! Elle rejoint une de mes séries favorites et je sais que vous adorez cette série aussi. » a-t-il déclaré, avant de lancer une vidéo dans laquelle on aperçoit Linda Hamilton. « Je suis si heureuse de partager cette nouvelle avec vous ! Je viens d’intégrer la distribution de la saison 5 de ‘Stranger Things’. Je ne sais pas comment être une fan de la série et une actrice en même temps, mais je vais y travailler. (…) À bientôt à Hawkins ! » a confié ensuite l’actrice.