Le tunnel de Cointe fermé en direction du Luxembourg dès ce dimanche soir et pour plusieurs nuits

Dès le 7 juillet prochain et pour une durée de sept semaines, le tunnel de Cointe sera complètement fermé à la circulation entre les sorties Avroy et Val Benoit, en direction du Luxembourg. Des travaux de modernisation et de mise aux nouvelles normes du tunnel doivent en effet avoir lieu, de manière « impérative », assure-t-on à la Sofico.

Et comme elle l’avait annoncé, des travaux préparatoires à cet important chantier ont d’ores et déjà lieu. C’est pourquoi, depuis ce dimanche, le tunnel de Cointe sera fermé toutes les nuits jusqu’au vendredi 7 juillet prochain, à l’exception des nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.