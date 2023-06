Colonel Daniel Jonas: «Il nous manque encore plus de 80 pompiers dans la Zone Hainaut Centre!»

Les casernes manquent surtout de pompiers volontaires, mais aussi de sous-officiers, nécessaires pour faire partir une autopompe. Où en est votre effectif sur la zone ?

Nos dix casernes couvrent 28 communes avec 390 pompiers professionnels, 292 volontaires et 59 ambulanciers volontaires. Comparé à 2015, on a perdu 154 pompiers, et on en a recruté 69. Nous avons donc encore un déficit de moins d’une centaine de pompiers et nos réserves de recrutement sont vides. Il faut 3 ans pour former un pompier d’intervention sur incendie, un an pour une formation d’aide médicale d’urgence.