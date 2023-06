Le succès fou des «beach bars» à la mer du Nord: est-on occupé à privatiser les plages belges?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Coconut Beach, Indi Beach, Siësta Beach, Karma Beach, Chagall Beach, Papagayo Beach… Quels que soient leurs noms, plus exotiques les uns que les autres, ce sont des bars de plage construits sur le sable, dans un endroit clos délimité par des palissades en bois, où l’on peut boire un verre, vautré dans des fauteuils et de gros coussins, les pieds dans le sable, sous des palmiers parfois et sur un fond musical… Mais nous sommes bien à la mer du Nord et il ne fait pas toujours 30 degrés. Certains établissements tiennent d’ailleurs des plaids à disposition des clients.