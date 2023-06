Démission de Pascal Smet: les réactions de l’opposition et de ses collègues.

Georges-Louis Bouchez. « Pascal Smet a commis une faute et en subit les conséquences logiques. Étant en charge des relations internationales de Bruxelles, il n’aurait jamais dû procéder à cette invitation. Mais, au-delà de cet acte, c’est la légèreté et l’amateurisme du gouvernement bruxellois qui est mis en cause, dans toutes les matières, à commencer par l’économie, la propreté et la mobilité. Notre capitale mérite mieux ! » David Leisterh. « L’invitation à détruire Bruxelles sous toutes ses formes a expiré », juge, de manière sibylline, le chef de groupe MR au parlement régional. La fierté de Bruxelles c’est d’accueillir les opprimés, pas leurs oppresseurs. Le Gouvernement bruxellois ne peut plus agir sans se soucier des conséquences. Notre capitale mérite mieux.

Céline Fremault. « La démission de Pascal Smet était inéluctable », juge l’ex-ministre (Les Engagés) . « Je salue son geste responsable et clairvoyant qui n’effacera pas pour autant une présence injustifiée et injustifiable du maire de Téhéran et de sa délégation à Bruxelles. Je lui souhaite à titre personnel de la sérénité et je ne doute pas qu’il mettra rapidement son énergie & sa créativité au service de projets positifs.

Christophe de Beukelaer. « la démission de Pascal Smet était devenue inéluctable depuis vendredi. Il a pris ses responsabilités et ce geste l’honore. Je veux reconnaître aujourd’hui sa combativité qui a permis de faire bouger BXL dans certains domaines, y compris la mobilité pendant la législature passée », estime le député régional (Les Engagés). « Je suis heureux de le retrouver comme collègue au parlement pour confronter nos visions de Bruxelles et bosser sur les dossiers. Cette démission ne peut cependant pas éluder la question majeure du rôle d’Hadja Lahbib qui est responsable d’avoir délivré les visas. »

Bernard Clerfayt. « Je salue la correction politique de Pascal Smet », relate le ministre DéFI et collègue de Pascal Smet. « Par sa démission, il reconnaît et assume sa responsabilité. Je souhaite maintenant que toute la lumière soit faite sur ce dossier, y compris au fédéral, et que chacun assume sa responsabilité. » Logiquement, le ton est autre du côté socialiste. Rudi Vervoort. « De par cette démission, le gouvernement bruxellois perd un secrétaire d’État très impliqué pour sa Région. Son énergie, sa créativité, mais aussi son désir de faire bouger la Région bruxelloise et de la rendre plus agréable pour tous les habitants, sont reconnus de tous. Je respecte la décision digne du Secrétaire d’Etat Smet et tiens à le remercier pour tout le travail accompli pendant de très nombreuses années au service des Bruxelloises et des Bruxellois. »