Automobilistes, redoublez d’attention: une nouvelle phase de travaux débute ce lundi à la place Destrée à Gilly

> la chaussée de Fleurus

Les fermetures de chantier seront constituées de barrières HERAS ou filets orange suivant leurs affectations respectives. Le couloir d’accès piéton ne change pas de la situation actuelle, c’est-à-dire le long des façades de la rue Genard.

L’accès au parking privé du bâtiment Zeeman sera maintenu aussi longtemps que possible.

Pour rappel, le chantier a commencé voici 2 mois. Toute la géographie du lieu qui a été repensée pour permettre aux Gilliciens de profiter d’un parc urbain flambant neuf. La volonté est de créer une nouvelle centralité pour Gilly autour d’un parc urbain végétalisé : il viendra relier toutes les fonctions existantes sur et autour du site et favoriser ainsi la convivialité et les échanges. Plus de 330 arbres, d’une trentaine d’espèces différentes, seront plantés. Le revêtement poreux qui sera utilisé permettra à l’eau de s’infiltrer.

La mobilité sera repensée et 110 places de parking seront disséminées autour du site.