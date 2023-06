Rudi Vervoort salue la dignité de la décision de Pascal Smet et son parcours pour les Bruxellois: «Le gouvernement perd un secrétaire d’État très impliqué»

« De par cette démission, le gouvernement bruxellois perd un secrétaire d’État très impliqué pour sa Région. Son énergie, sa créativité, mais aussi son désir de faire bouger la Région bruxelloise et de la rendre plus agréable pour tous les habitants, sont reconnus de tous », a souligné le ministre-président bruxellois.

Rappelant que Pascal Smet a été membre de plusieurs gouvernements bruxellois au cours des vingt dernières années, Rudi Vervoort a tenu à remettre en lumière les projets « pour une meilleure mobilité » mis en œuvre par Pascal Smet durant ses deux premières législatures au gouvernement (ndlr : 2004-2009 ; et 2014-2019). Le chef de gouvernement bruxellois a également mis en exergue l’engagement du secrétaire d’État démissionnaire, lors de son dernier mandat, pour renforcer la qualité de l’architecture bruxelloise et des espaces publics, développer et renforcer le commerce extérieur, sans oublier la réaffirmation de Bruxelles comme capitale de l’Art Nouveau.