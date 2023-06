Remco Evenepoel après sa troisième place au Tour de Suisse: «Je peux être satisfait de ma semaine»

« Dans l’ensemble, je peux être satisfait de ma semaine », poursuit le champion du monde dans un communiqué de son équipe. « Je suis venu ici en sachant que je n’étais pas en forme, mais j’ai réussi à remporter une victoire d’étape et à terminer sur le podium de cette course importante, ce qui est bien en fin de compte ».

Remco Evenepoel, vainqueur samedi de la 7e étape, va enchaîner avec les championnats de Belgique de contre-la-montre le 22 juin à Herzele, où il défendra son titre, et la course en ligne le 25 juin à Izegem. « Je vais maintenant me rendre en Belgique pour les championnats nationaux, puis à Val di Fassa pour notre camp d’été », dit le coureur belge de 23 ans. « C’est là que nous verrons comment se déroulera ma deuxième partie de saison, mais ce que je peux déjà dire, c’est que je participerai à San Sebastian et aux championnats du monde ». Deux épreuves dont Evenepoel est tenant du titre.