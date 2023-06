«Yeni, mère porteuse»: succès surprise pour cette telenovela mexicaine

Des rebondissements, du drame et de la romance, le tout enrobé dans un message important, mais maladroit.

Grosse semaine pour Netflix, qui a déployé plusieurs valeurs sûres en l’espace de quelques jours, à commencer par la suite très attendue de « Tyler Rake ». Sans grande surprise, le blockbuster d’action mené par Chris Hemsworth s’est rapidement hissé à la première place du top films de la plateforme. Côté séries, on attendait également du lourd, avec l’arrivée de la saison 6 de « Black Mirror », quatre ans après la précédente, mais aussi avec la saison finale de « Mes premières fois ». Comme prévu, ces nouvelles saisons se sont directement placées en première et seconde positions, respectivement, du classement mondial des séries du géant du streaming. Juste derrière, on retrouve une série mexicaine inattendue, qui a réussi à se faire une place de choix dans ce programme chargé.

Lire aussi «Tyler Rake 2»: Chris Hemsworth bénéficie d’un renfort de taille sur Netflix

Discrètement mise en ligne le 15 juin dernier, « Yeni, mère porteuse » connaît un joli succès depuis, particulièrement en Amérique latine et en Espagne, où elle a carrément décroché la première place du top. La série raconte l’histoire de Yeni, une femme aux origines modestes, qui est forcée de devenir mère porteuse. Elle se retrouve alors aux prises avec une famille aisée qui entend protéger sa réputation à tout prix.