L’Espagne vient à bout de la Croatie aux tirs au but et remporte la Ligue des Nations

Par rapport à la demi-finale, Zlatko Dalic sa titularisé Erlic en défense à la place de Vida. Chez les Espagnols, Luis de la Fuente a procédé à deux changements, préférant Asensio et Ruiz à Merino et Moreno. Soutenus bruyamment par leurs nombreux supporters (25.000), les Croates ont affiché une plus grande assurance au coup d’envoi. Mais la première occasion a été pour Gavi (12e). Le duel est resté très tactique et les surfaces de réparation peu occupées.