Yamaha triomphe aux 24 Heures de Spa motos (vidéo)

L’équipe Yamaha du YART a remporté dimanche l’édition 2023 des 24 Heures de Spa motos. L’équipe menée par Mandy Kainz et composée de Nicolo Canepa, Marvin Fritz et Karel Hanika, a réalisé un sans-faute pour succéder à BMW au palmarès de l’épreuve qui s’est déroulée par une météo clémente sur le circuit de Francorchamps. Le team F.C.C TSR Honda France, vainqueur de la première épreuve au Mans, a quant à lui terminé deuxième après avoir procédé à un changement d’échappement. Ce petit contretemps a probablement coûté la victoire à Mike Di Meglio, Josh Hook et Alan Techer. Enfin, l’équipe BMW Motorrad World Endurance Team de Werner Daemens, tenante du titre, a terminé à la troisième place après avoir joué de malchance au jeu des safety-cars du début de course.