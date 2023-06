Stop ou encore? Eden Hazard va prendre son temps pour décider...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Son dilemme est simple, et compliqué à la fois. S’il arrête à 32 ans, il imitera d’autres légendes comme Michel Platini, Didier Deschamps, Eric Cantona, Patrick Kluivert ou Frank Rijkaard, qui avaient tous le corps et l’esprit fatigués. La différence c’est qu’Eden est encore frais, dans ses jambes et dans sa tête. Il l’a dit lui-même, avec sa franchise et sa fraîcheur habituelles, samedi au micro de la RTBF : « Cela fait deux ou trois ans que je me repose ! J’ai un peu d’énergie quand même, je me sens encore capable d’être footballeur professionnel. »

Au-delà de la capacité, tout dépendra de l’envie...