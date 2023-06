L’heure de la resprise a sonné pour les Zèbres, qui se retrouvent ce lundi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est au tour du Sporting de Charleroi de lancer sa saison 2023-2024. Tandis que le staff s’est réuni la semaine dernière pour planifier la préparation qui verra les Zèbres affronter Mons (25 juin), Tournai (1er juillet) et Eupen (8 juillet), notamment, et partir en stage aux Pays-Bas du 10 au 16 juillet, les joueurs sont attendus ce lundi pour des tests physiques et médicaux. La première séance sur le terrain aura, elle, lieu le lendemain à Marcinelle.