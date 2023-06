Mathieu van der Poel est prêt pour viser le jaune à Bilbao

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Parmi les prétendants au premier maillot jaune du Tour de France, Mathieu van der Poel est fin prêt. L’étape inaugurale du 1er juillet autour de Bilbao constituera une petite classique, avec quelques bosses, qu’il faudra grimper rapidement. Cela ressemblera, à quelques détails géographiques et linguistiques près, à l’étape remportée par le champion des Pays-Bas en Famenne, samedi à Durbuy. Pratiquement rien de plat, un ascenseur émotionnel et physique entre les difficultés, un long cyclo-cross en quelque sorte pour nourrir les ambitions orgiaques de « VDP » que le maillot jaune obsède. Et 36 bornes d’échappée comme si c’était normal !