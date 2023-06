D1B | Reno Wilmots, un dernier transfert pour le RFC Liège avant la reprise des entraînement, à Wihogne, ce lundi

Ça y est ! Le RFC Liège est officiellement en route pour la Challenger Pro League. Après quelques jours de repos et une série de transferts plus tard, Gaëtan Englebert, son staff et son groupe vont se retrouver, ce lundi en début d’après-midi, à Wihogne pour la première phase de la reprise liégeoise. Une première partie qui va durer une dizaine de jours avec un match amical, le 24 juin à 16h, à l’extérieur face au KAS Eupen (D1A). Ensuite, il y aura une nouvelle coupure avant une reprise au mois de juillet. Le même principe avait déjà été utilisé la saison dernière, il permet une première évaluation du noyau et des nouvelles recrues avant, peut-être, quelques ajustements en juillet en août.

Pour l’instant, Gaëtan Englebert compte bien commencer la préparation avec son noyau actuel et il ne devrait donc plus avoir de transfert dans les prochains jours.

Wilmots signe 2 ans Samedi, le RFCL a signé son 4e transfert avec le recrutement de Reno Wilmots, fils de l’ancien sélectionneur national Marc Wilmots. Élément incontournable de l’URSL Visé depuis deux saisons, il a fait preuve d’une grande régularité sous le maillot des Oies. Cette saison, il a disputé 32 matches de championnat pour 3 buts. Puissant, intelligent et très juste techniquement, le joueur de 26 ans a démontré qu’il était probablement l’un des meilleurs joueurs de N1 lors de cette dernière campagne. Des performances qui ont attiré les regards dont ceux des Sang et Marine, qui n’ont pas hésité longtemps avant de saisir cette opportunité.

Capable d’évoluer en défense centrale ou comme médian défensif, sa polyvalence a souvent été très précieuse. À Liège, il devrait être utilisé par le staff comme médian défensif, un poste qui était prioritaire au niveau du recrutement liégeois. Il s’est engagé pour deux saisons et avec Alessio Cascio, il est le deuxième Visétois à rejoindre Rocourt. Un noyau de 21 joueurs Avec 4 arrivées (Jérémie Lioka, Alessio Cascio, Adriano Bertaccini et Reno Wilmots), le noyau pour cette reprise est de 21 joueurs sous contrat dont 2 gardiens. Avec seulement 6 départs, la direction liégeoise a fait le choix de faire confiance à ses joueurs, un choix fort quand on sait que l’écart de niveau entre la N1 et la D1B est conséquent. Tout le monde en est conscient, il va falloir élever son niveau de jeu et travailler dur physiquement pour se montrer compétitif la saison prochaine. Au niveau des arrivées, la direction a recruté ce qu’il se faisait de mieux en N1 la saison dernière mais, on aurait pu s’attendre à l’un ou l’autre joueurs d’expérience venant d’une division supérieure. Christophe Lepoint (Seraing) avait été un temps évoqué mais il n’en n’a rien été… Mais, ce n’est pas pour autant que la direction liégeoise ne reste pas attentive aux bonnes opportunités du marché et rappelons-le, le mercato n’est officiellement ouvert que depuis le 15 juin.