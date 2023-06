La tour Eiffel frappée par la foudre, coupures de courant, inondations et même mini-tornade: les orages sèment le chaos en France ce dimanche soir (vidéos)

Environ 1.000 foyers étaient privés d’électricité dimanche en début de soirée dans l’Eure et, selon Enedis, plus de 2.000 foyers n’avaient pas non plus de courant dans la Sarthe à 20H30.

Ces événements météorologiques ont aussi perturbé « l’ensemble du réseau ferroviaire sur l’Ile-de-France et le grand bassin parisien » dans la soirée avec un « grand nombre d’incidents », selon un porte-parole de la SNCF.

Vers 21H30, il a néanmoins indiqué que le trafic avait repris « partout » et « en particulier à la gare du Nord ».

Sur la nationale 118, qui permet d’atteindre la capitale par le sud, des inondations ont bloqué la circulation à hauteur de Bièvres (Essonne), selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, confirmées par la préfecture qui a précisé que la direction des routes d’Ile-de-France (Dirif) était sur place.