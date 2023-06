La météo n’épargne pas la Belgique: de nouveaux orages violents arrivent!

Le ciel sera partagé entre éclaircies, nombreux nuages d’altitude et nuages cumuliformes lundi. Le temps sera généralement sec. Les maxima seront compris entre 21ºC à la mer et 28ºC en Campine, sous un vent faible à modéré d’ouest à sud-ouest. En fin d’après-midi, le vent s’orientera au nord sur l’extrême ouest du pays et deviendra faible de direction variable ailleurs, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir, il fera d’abord sec mais plus tard en soirée et la nuit, une nouvelle vague d’averses et d’orages arrivera par la France. Les minima se situeront dans l’ensemble entre 16 et 18ºC. Le vent sera généralement faible et variable avant de s’orienter au sud-est.

de videos Mardi, une zone de pluie s’éloignera vers les Pays-Bas en cours de matinée et le reste de la matinée sera généralement sec avec des éclaircies. Des averses orageuses réapparaîtront à partir de la France durant l’après-midi. Des orages violents pourront se produire localement. Les températures maximales seront comprises entre 24ºC en bord de mer et dans le sud-ouest et jusqu’à 29ºC en Campine. Le vent sera modéré, principalement de sud au début, puis de sud-ouest l’après-midi.

Mercredi, il semblerait que le temps reste sec dans la plupart des endroits. Toutefois, une averse locale sera possible, surtout dans le centre et le sud-est. Les maxima se situeront autour de 22ºC au littoral et jusqu’à 27ºC en Campine. Jeudi, une perturbation active et ondulante abordera à nouveau notre pays à partir de la France, avec possibilité de fortes pluies, et localement des orages. Dans le nord-ouest, il pleuvra moins ou même pas.