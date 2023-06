«Partygate»: l’accablant rapport contre Boris Johnson sera soumis aux députés ce lundi

Le jour même du 59e anniversaire de Boris Johnson, les élus de la chambre des Communes devront dire s’ils endossent les conclusions de la commission parlementaire sur les privilèges et les sanctions qu’elle a recommandées à l’encontre de l’ex-Premier ministre.

Dans un rapport publié jeudi, la commission a conclu qu’il avait « induit la chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour le public » et ce « à plusieurs reprises ».