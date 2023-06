«C’était un 19 juin, le jour le plus triste de ma vie, tu quittais ce monde»: Ophélie Fontana rend hommage à sa maman, décédée il y a six ans d’un cancer (photo)

Sur les réseaux sociaux, la présentatrice du 13h du JT de la RTBF a tenu à lui rendre hommage : « C’était un 19 juin, le jour le plus triste de ma vie. Tu quittais ce monde maman. Toi qui m’avais quasi tout appris, gérer ton absence, ça, je ne savais pas comment faire et je n’ai toujours pas trouvé. »

Et de poursuivre : « Ça fait mal, le corps et le cœur ont mal, c’est dur, c’est long. Les années passent et ne font que renforcer ce manque. J’aurais tellement de choses à te raconter, tellement de questions à te poser. Tu faisais partie de mon équilibre. Depuis, je suis comme une funambule qui marche sur un fil. Je fais du mieux que je peux. J’imagine ce que tu m’aurais conseillé, j’espère être dans le bon. Ce qui n’a pas changé, c’est que je t’aime plus fort que tout. »