Golf: Adrien Dumont de Chassart 2e de son deuxième tournoi pro

Samedi soir, il avait achevé en première position les trois premiers tours du Kansas Wichita Open, avec un pécule de 4 coups d’avance sur un quatuor d’Américains aux dents longues. Notre compatriote s’est-il montré trop conservateur à l’aller, dimanche ? Trop timoré ? Toujours est-il qu’à l’issue des neuf premiers trous négociés au par (là où il avait inscrit entre deux et quatre birdies les trois premiers jours), l’un de ces quatre chasseurs – Ricky Castillo, 22 ans – l’avait déjà dépassé au classement après avoir aligné cinq birdies !

Adrien Dumont de Chassart (23 ans) s’est embarqué dans un fameux ascenseur émotionnel, dimanche, à l’occasion de son deuxième tournoi professionnel. Alors qu’il avait fait sensation une semaine plus tôt sur le Korn Ferry Tour (D2 américaine) en s’imposant dès ses débuts comme pro, le Villersois semblait bien parti pour marquer encore un peu plus l’histoire de son sport en devenant le deuxième joueur à remporter ses deux premiers tournois pros !

Lancé par un birdie sur le retour, « ADdC » a ensuite encaissé un bogey au trou nº13 avant de faire Eagle au 14 ! Puis d’encaisser deux nouveaux bogeys sur le 15 et le 16. Ainsi repassé aux commandes (pour un coup) après le 15e trou, le Brabançon-wallon avait en encaissant un deuxième bogey de rang, dû se résoudre à jouer un playoff face à Ricky Castillo, ainsi que contre un autre Américain, Kyle Jones. Une semaine plus tôt, Adrien Dumont de Chassart s’était imposé à l’issue d’un playoff. Mais cette fois, c’est Castillo qui a eu le dernier après que ses deux rivaux eurent fait bogey dès ce premier trou décisif.

Déjà 6e sur le Korn Ferry Tour !

L’entrée dans le monde du golf professionnel d’Adrien Dumont de Chassart n’en reste pas moins impressionnante. Alors qu’il avait effectué le plus grand bond dans l’histoire du ranking mondial de golf (OWGR) en passant de la 3.064e à la 479e place, il a encore amélioré son classement mondial en y occupant désormais la 349e place. Pieters et Detry y sont 62e et 87e.