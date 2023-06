Les pouvoirs locaux bruxellois bientôt soumis à des règles déontologiques plus strictes

Il y aura bientôt de nouvelles règles pour le recrutement, dans les communes de la capitale, des collaborateurs de cabinet ; des précisions sur les sanctions disciplinaires et l’obligation pour le conseil communal de fixer des règles de déontologie et d’éthique.

Le projet d’ordonnance du ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI) prévoit la fixation de règles minimales pour le recrutement et le statut du personnel des cabinets des bourgmestres et des échevins. Le conseil communal déterminera, en début de législature communale, si les bourgmestre et échevins ont droit à du personnel et, dans l’affirmative, leur nombre et leur statut pécuniaire.