Grand Reims : coup de jeune pour le foudre de Chigny-les-Roses

Il est parti en pièces détachées chez un foudrier-tonnelier à Saint-Désir, près de Lisieux dans le Calvados.

Et vient de revenir par convoi exceptionnel, après plus de six mois de restauration. Nettoyé et consolidé.

Mais il faudra encore patienter quelques mois pour pouvoir l’admirer. « Son emplacement définitif a été choisi, précise le maire Vincent Guy. Il sera installé à côté de la salle des fêtes, devant le clocher de l’église, au niveau du carrefour entre la rue de la Belle Image, la rue de Ludes et la route de Reims. »

En attendant, le foudre flambant neuf a été posé à l’aide d’une grue, sur le parking en contrebas. « La patine a été conservée, pas question de le décaper jusqu’au bois clair, détaille l’édile, fier de présenter le mastodonte. Il n’est plus utilisable pour conserver du vin, donc tout a été fixé à l’aide de grosses vis sur mesure. A l’intérieur, c’est d’ailleurs du plus bel effet tous ces écrous ! »

Sous une immense bâche verte, le voilà qui attend encore. Mais son heure de gloire est proche. « Un architecte a été missionné pour dessiner un bâtiment, une sorte de préau de protection. » Le conseil municipal doit se prononcer entre une proposition classique et une version plus ovoïde. « L’objectif est d’aller vite et de le protéger avant l’hiver. »

Tradition et renouveau

Offrir une nouvelle vie publique au foudre, le maire et son équipe y tiennent pour plusieurs raisons. « C’est un très bel objet atypique du patrimoine viticole. Il va servir la notoriété du village où la présence viticole est très importante avec pas moins d’une quarantaine de maisons de champagne. L’idée, c’est d’avoir un marqueur pour la commune. »

Vincent Guy souligne aussi la symbolique : « Il est sorti du cellier d’une maison qui faisait des assemblages. C’est-à-dire que beaucoup d’ascendants de Chignotins ont dû livrer cette maison de négoce. Ce foudre a recueilli des vins et des jus venant de tout le village. Et en même temps, aujourd’hui, les vignerons retravaillent beaucoup l’élevage en fût. Il traduit ainsi la tradition et ce renouveau des pratiques de vinification. »