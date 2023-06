«C’est une insulte homophobe, faut arrêter avec ça»: cette blague qui n’a pas plu à Daphné Bürki sur le plateau de «Quelle époque» sur France 2 (vidéo)

Une blague qui n’a pas fait sourire Daphné Bürki. « Je ne supporte plus le mot enculé. C’est une insulte homophobe. Et je vous souhaite de vous faire enculer car ça peut être très chouette », lâche-t-elle, faisant rire l’assemblée. « Faut arrêter avec ça, ça me fatigue vraiment, je ne supporte plus d’entendre ce mot. »

Daphné Bürki s’est alors défendue : « Quand on amène un programme comme Drag Race en France, c’est pour donner quelques connaissances sur ce sujet, pour mener des combats. Ce qui est compliqué, c’est qu’il y a énormément d’homophobie en France, l’homophobie tue, on sait ce qu’il se passe chez les plus jeunes, on pense au petit Lucas qui s’est suicidé tout seul dans sa chambre… », tente-t-elle d’expliquer, avec les coupures de Christophe Dechavanne. « Quand j’entends le mot ‘enculé’, ça me met mal à l’aise. »