Un homme blessé après un événement inattendu: «Nous étions tranquillement sur la terrasse en famille quand tout d’un coup…»

de videos

« Nous étions tranquillement sur la terrasse en famille quand le vent s’est mis à souffler tout d’un coup : des chaises ont commencé à s’envoler. Nous allions rentrer à l’intérieur et là j’ai vu le toit bouger comme s’il se pliait », relate à Paris-Normandie Bruno Dubuc, habitant de Motteville, en mimant le mouvement avec ses mains. Il était environ 15h30 lorsque le toit de la maison de ce quadragénaire a été littéralement soufflé par ce que les sapeurs-pompiers appellent une « mini-tornade ».

Le gendre de Bruno Dubuc a reçu une barre de barnum sur la tête. Il a été conduit au CHU de Rouen par les sapeurs-pompiers et a eu six points de suture. Aucun autre blessé n’est à déplorer. Une collation à la salle des fêtes. D’autres toitures ont été fortement endommagées dans la commune de 800 habitants. Ainsi que dans le bourg voisin, Flamanville. Des arbres ont chuté dans les deux communes et à Ecalles-Alix. « Au total, 45 sapeurs-pompiers et 12 véhicules ont été mobilisés pour une trentaine d’interventions dans ce secteur », détaille le commandant Christophe Margrit.