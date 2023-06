Deux nouvelles enseignes complètent la zone commerciale du Forum, à Givet (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il aura fallu patienter cinq ans pour que tout soit rempli. Cinq ans écoulés depuis l’installation du Gémo, première enseigne à lever le rideau sur une zone commerciale du Forum fraîchement construite à Givet. C’était en octobre 2019. D’autres boutiques renommées ont suivi. « Je n’aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous une Fnac ou un Decathlon à Givet », lâchait Claude Wallendorff à l’issue de sa dernière mandature à la tête de Givet. Parce que cette zone de la route de Beauraing, c’était l’un de ses projets phares. « Quand on est arrivés en 2001, il n’y avait que des champs, commentait l’élu. Aujourd’hui, il y a plus de 200 logements, les zones d’activités sont pleines… »

Enfin presque. Car deux cellules étaient restées vides depuis tout ce temps.