Énervé par les problèmes d’alcool de son ami, un homme schizophrène adresse des coups aux propriétaires de son appartement à Tournai avant de les menacer avec un marteau

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque semaine, les forces de l’ordre doivent faire face à des scènes de coups dues à une surconsommation d’alcool. Il est fréquent que des jeunes se retrouvent dans des situations critiques et dépassent les limites. Rasko (prénom d’emprunt) prend plaisir à sortir le week-end. Revoir ses amis et partager des bons moments autour d’un verre, ou plusieurs c’est selon, offrent au jeune homme beaucoup de joie. Comme de coutume donc, le garçon de 22 ans se rend dans les cafés tournaisiens où il boit un verre. Rapidement, les verres d’alcool s’enchaînent. Les amis sont rapidement dans un état second. S’ils ne stoppent pas leur dynamique, il est fort à parier qu’ils deviendront incontrôlables. Quand tout à coup, ce qui devait arriver, arriva…