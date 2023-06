Dr. Yaro et La Folie préparent un nouveau projet après le carton de «Garçons»: «On ne s’attendait pas à un tel buzz» (interview)

Ils ont été découverts en 2018 par Keblack et Naza avec leur série de freestyles « Impoli » avant de signer en édition sur le label de Gims. Deux ans après leur dernier album « Sang pour cent », Dr. Yaro et La Folie préparent un nouveau projet.

Comment avec vous eu l’idée de revisiter le titre « Garçons » de Koxie, sorti il y a 16 ans ?

Dr. Yaro : C’était l’idée de La Folie ça ! La Folie : Exactement. Franchement, ça m’est venu comme ça. C’est une instru qui passait en étant en séance studio et tu connais, ce refrain on l’a tous en tête, à l’ancienne ! Sur l’instru, la mélodie passait grave bien. Je l’ai fait en « one shot » et après je me suis dit que l’on était obligé d’en faire une petite reprise. Et on l’a fait !

Ce n’est pas compliqué pour deux mecs de reprendre un titre aussi « girly » que celui-là ?

Dr. Yaro : On ne s’est jamais posé la question, c’est la première fois que l’on se la pose ! Ça passait crème donc on l’a fait, mais au début quand même j’ai dit à La Folie « t’es sérieux ou quoi ? ». Mais après il a testé, il a mis la vidéo sur TikTok et elle a fait un million de vues. De là, moi aussi j’ai fait mon couplet et voilà.

Rien que l’annonce de la sortie du clip cumule plus de deux millions de vues sur TikTok. Est-ce que vous vous attendiez à un tel buzz ?

La Folie : Non, pas du tout ! Dr. Yaro : On ne s’attendait pas à ça au moment où on a mis la vidéo la première fois. Mais on a vu qu’il y avait un truc, de l’engouement et que beaucoup de gens reprenaient la vidéo. Donc on a commencé à se dire qu’il y avait peut-être un truc et que l’on tenait peut-être quelque chose. Puis on l’a clippé, et tout se passe bien, ça fait plaisir !

Justement, vous avez été jusqu’au bout puisque même avec le clip vous faites un clin d’œil à Koxie…

La Folie : On était obligé ! Dr. Yaro : On ne pouvait pas ne pas le faire. On a juste changé la couleur de la Vespa pour la nouvelle génération.

On parlait de TikTok. Vous êtes très actifs dessus, surtout depuis le confinement, avec plus de 1,3 million d’abonnés. Depuis quand avez-vous senti que c’était le réseau social du futur ?

La Folie : Ça, c’est plus le Doc. C’est lui qui est le plus sur les réseaux sociaux. Après, moi j’ai vu que ça prenait et qu’il fallait y aller. Je me suis donc aussi mis à faire quelques vidéos. Dr. Yaro : Après c’est comme tout le monde, comme tu as dit au moment du confinement. Tout le monde s’est mis sur TikTok à ce moment-là. Et puis même dans la musique, tout le monde nous disait « les gars, il faut être sur TikTok ».

Tu as aussi, toi Dr. Yaro, eu l’idée des challenges en ligne, qui ont peut-être fait pencher la balance en votre faveur sur les réseaux…

Dr. Yaro : Bien sûr. Je pense qu’aujourd’hui, les contenus sur les réseaux sociaux sont trop importants. J’aime bien faire des petits concepts, jouer un peu avec les gens. La Folie : Moi, au début, je ne savais pas… mais maintenant, je sais (rires) !

Du coup, c’est quoi le prochain défi ? Sur quel mot imposé allez-vous freestyler ?

Dr. Yaro : Tu fais bien de le dire ! Sur Instagram, j’avais mis une publication où je demandais aux gens de mettre des mots. Il y a un nouveau freestyle qui va bientôt arriver. Mais ça arrive sans prévenir, il faut juste être abonné et à tout moment ça peut tomber !

Est-ce que vous pensez à TikTok quand vous faites des sons en studio ?

La Folie : On ne pense pas à ça, mais ça rend paro ! Des fois tu entends « les gars, il faut que ça soit « tiktokable » ». Mais si tu te mets trop ça dans la tête, tu ne fais plus ce que tu aimes. Dr. Yaro : C’est vrai que c’est un mot qui résonne beaucoup. Moi, je n’aime pas. Je trouve que ça dessert la musique. Ce n’est pas ça le but du jeu. Quand tu remarques, sur TikTok, j’ai l’impression que les artistes qui font le buzz n’ont pas forcément prévu le coup. On ne peut pas s’attendre à ce qu’un passage d’une chanson soit repris en tendance. Tu ne choisis pas en fait.

Fin mars, vous sortiez « On s’en fout », votre dernier clip. En écoutant vos chansons, on a l’impression que vous êtes deux gars qui ne se prennent jamais la tête. Est-ce que vous vous en foutez vraiment de tout ?

La Folie : Bah oui, on s’en fout (rires) ! Dr. Yaro : On essaie en tout cas ! On est des humains. Comme on le dit dans le son, des fois il y a des problèmes, des ceci, des cela… Et la solution c’est de s’en foutre. La Folie c’est le roi des « on s’en fout ». Il s’en fout un peu trop (rires). La Folie : L’interview elle va finir en clash, arrête ça le Doc, arrête ça…

« On s’en fout » est le premier extrait de votre nouveau projet à venir. À quoi vos fans doivent-ils s’attendre ?

Dr. Yaro : Il va sortir dans quelques mois. On n’a pas encore annoncé la date, mais on est sur la fin. Il y a un peu de tous les styles. Ce que l’on peut dire, c’est que ça sera familial. C’est ouvert, tu pourras l’écouter avec tes parents, tes enfants… Il y a un titre qui va te faire réfléchir sur ta vie, tu vas prendre une gifle, et après le prochain tu vas vouloir danser.

On retrouvait Hornet La Frappe, Landy, Naza et Elams dans votre dernier album « Sang pour cent ». Avec qui avez-vous collaboré cette fois ?

La Folie : Tu es très malin toi ! Dr. Yaro : On ne peut pas te dire, mais il y a de beaux noms. Je peux te dire la première lettre : il y en a un qui commence par un « S », mais on ne peut pas en dire plus !

J’ai une dernière question que j’aimerais poser à La Folie. Ça se passe comment la greffe de cheveux ?