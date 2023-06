Un lundi après-midi sec et relativement ensoleillé avant le début des choses sérieuses: voici quand et où vont éclater les orages, personne ne devrait être épargné

32 jours de sécheresse, des orages imprévisibles, un mois de juin de fou: Luc Trullemans nous dit tout et craint pour jeudi La période de sécheresse s’est terminée samedi à Uccle après 32 jours de disette au niveau de la pluie. La vague de chaleur pourrait s’arrêter à 10 jours ce dimanche.

Par Pierre Nizet Journaliste à la Rédaction générale

On respire en Belgique. Enfin ! Comme le confirme David Dehenauw de l’IRM, la période de sécheresse s’est terminée ce samedi à Uccle où est situé l’Observatoire Royal Météorologique. « 0,13mm de pluie a été récolté ». Elle est tombée vers 20h. C’est bien peu mais cela stoppe la série de 32 jours où il n’a pas plu sur l’IRM. Ce n’est donc pas un record puisqu’il est de 36 jours. C’était du 31 mars au 5 mai 2007. On retiendra donc qu’il n’a pas plu sur une bonne partie de la Belgique du 16 mai au 16 juin. Pour ce qui est de la vague de chaleur, elle pourrait s’arrêter ce dimanche si la température maximale de 25 degrés n’est pas atteinte. « Pour affirmer cela, il faudra attendre les températures de cette après-midi à Uccle », poursuit le météorologue.

En attendant, ce mois de juin est en passe de battre bien des records. Au 17 juin, on avait déjà enregistré 212h42 de soleil et la moyenne de la température à Uccle était de 20,3º. Pour ce qui est des précipitations, 0,13mm avait donc été récolté. Ce dimanche matin, environ 1mm a été récolté.

Et la suite du mois ? Nous avons posé la question à Luc Trullemans qui scrute le modèle allemand. « C’est devenu la référence en la matière au niveau des orages. Il a dépassé le modèle anglais. Au moment où je vous parle, il pleut un petit peu sur la province d’Anvers et quelques gouttes sur le Hainaut et la Flandre-Occidentale ». C’est la fin, dit-il, de ce qui est parti de l’ouest des Pyrénées françaises. « Les orages sont partis de là et sont remontés pour mourir au-dessus de nous ». La grosse dépression active à l’ouest de l’Irlande devrait durer encore quelques jours.

« Le week-end prochain est sauvé »

« Une nouvelle vague d’orages va se lever dans le sud de la France et à nouveau remonter. Cela arrivera cette nuit sur l’ouest du pays où il pourra y avoir pas mal de vent et beaucoup de pluies. À 7h du matin ce lundi, ce sera déjà fini ». Ce ne sera pas terminé pour autant. « Lundi soir, une nouvelle vague venue des mêmes régions passera sur le centre et l’est du pays. Mais celle qui m’inquiète, à l’heure actuelle, concerne le jeudi. Elle sera plus active et devrait concerner surtout l’est de la Belgique. Mais tout cela est à confirmer car ces systèmes sont très aléatoires et dépendent de beaucoup de facteurs ».

Le beau temps reviendra ensuite, précise Luc Trullemans. « Avec un anticyclone qui sera proche de nous. Cela veut dire que notre week-end prochain est déjà sauvé. Avec des températures allant de 25 à 30 degrés ».