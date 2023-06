Bethan, 29 ans, est furieuse quand la police frappe à sa porte en pleine nuit: «Je n’arrive pas à croire qu’on nous ait réveillées pour ça» (photo)

« Je suis allée me coucher avec le bébé et je pouvais entendre le trafic dehors. J’ai ensuite entendu frapper à ma porte et j’ai pensé ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qui se passe ?’, parce que je savais qu’on était tôt le matin. J’ai vérifié mon téléphone et il était environ 00h30 », témoigne encore la jeune femme. « Il y avait un policier à la porte. Évidemment, ça a réveillé le bébé », raconte Bethan, qui ignorait la raison de la venue de la police.