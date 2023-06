Quatre suspects arrêtés à Namur dans le cadre d’un trafic de stupéfiants

Le 5 juin dernier, le Service Enquêtes et Recherches (SER) et le Groupe d’Interventions Spéciales (GIS) de la Zone de Police Namur Capitale ont mené plusieurs perquisitions à Namur dans le cadre d’un dossier de trafic de stupéfiants, ouvert il y a quelques semaines.

Ces perquisitions ont permis la saisie de 580 gr de cannabis et 12 gr de cocaïne. Une somme de 10.700 euros, plusieurs armes blanches et deux trottinettes ont également été saisies.

Lire aussi «On vous propose de la drogue tous les dix mètres en toute impunité»: l’insécurité de la rue Rogier à Namur dénoncée par les commerçants (vidéo)

« Les suites d’enquête devront déterminer les éventuels liens avec d’autres dossiers », indique dans un communiqué de presse le Parquet de Namur, qui rappelle qu’il a fait de la lutte contre le trafic de stupéfiants une de ses priorités. « Elle nécessite une attention importante et particulière tant sur le terrain où opèrent les « petites mains » des trafiquants que de manière plus discrète pour démanteler les filières d’approvisionnement et de revente de ces matières illicites et dangereuses. »