Ignace et Annie continuaient de servir des bières à 1,80 euro, mais le couple de Belges a dû annoncer la mauvaise nouvelle aux clients: «Il pleurait quand je lui ai annoncé»

Après plus de 15 ans, Annie Keverijn, 76 ans et son mari Ignace Vandenbossche, 76 ans également, vont devoir fermer leur établissement, l’Open House Jan Yoens, situé dans la Jan Yoenstraat, à Gand. « C’est plus qu’un lieu de jeux de cartes, de soirées bingo et de cris. Dans les moments de solitude, nous tenons compagnie. Quiconque entre ici est immédiatement un ami et reçoit un bisou », expliquent les deux septuagénaires, qui vont devoir fermer fin 2024, dans les colonnes du Nieuwsblad. La ville de Gand, qui louait la propriété utilisée pour l’établissement d’Annie et Ignace, ne financera plus d’ici la fin 2024. La ville va faire construire des logements sociaux à la place.

Pour Annie, c’est une terrible nouvelle. Car « l’Open House » permettait aux gens seuls d’avoir de la compagnie, et de pouvoir venir boire une bière pour seulement 1,80 euro. « Si on ferme cette maison ouverte, les gens cesseront de se voir. Miel a 86 ans, il vient ici tous les jours en scooter pour jouer aux cartes. Il pleurait quand je lui ai dit qu’on allait arrêter », confie encore Annie.

Pour Vera, 75 ans et son mari Willy, 78 ans, c'est également une très mauvaise nouvelle. « J'ai travaillé au Royaume-Unie pendant 40 ans. Maintenant, j'ai un appartement social, pas de jardin et une petite pension. S'ils me prennent cet endroit douillet, je ne sais pas ce que je vais faire », confie Vera.

Et la maison ouverte d’Annie et Ignace n’est pas la seule de la ville de Gand à devoir fermer. Le week-end dernier, une autre a été transformée en centre communautaire. « Davantage d’habitants de Gand que de simples personnes de plus de 55 ans peuvent désormais l’utiliser », affirme Rudy Coddens, échevin. Il explique ces fermetures par de raisons financières : « Il n’est plus financièrement justifiable partout de permettre à un petit groupe de personnes d’utiliser exclusivement un bâtiment. Un mélange de fonctions, c’est l’avenir ».