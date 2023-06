Clarence, 51 ans, a disparu à Crisnée depuis ce dimanche, sa sœur Magali est très inquiète: «Il souffre d’un handicap et a le psychique d’un enfant de 8 ans…»

C’est sur les réseaux sociaux que Magali Beauwin a signalé la disparition de son frère Clarence. Âgé de 51 ans, l’homme n’a plus donné de signe de vie depuis ce dimanche soir. « Il a quitté le domicile familial, sur la Grand’Route de Crisnée, peu après 20h15, explique-t-elle. J’allais chercher des frites, à 600 mètres de là. Quand je suis rentrée, il avait pris un peu d’argent et quitté la maison à pied. »

Une disparition jugée inquiétante par la famille, au vu du handicap de Clarence. « Il a le psychique d’un enfant de 8 ans, poursuit sa sœur. Il avait tendance à faire des figues quand mon papa était malade. Depuis son décès, il est venu vivre avec moi et n’avait plus fugué depuis le mois d’octobre 2022. On se fait du souci. »