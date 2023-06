Maria, 69 ans, a perdu 4.000 euros sur la vente de sa maison à cause d’une erreur de... PEB: «L’acheteur a fait une affaire en or»

Maria a décidé de déménager. Elle a donc mis sa maison en vente à Lanaken. La Belge a donc dû mettre une étiquette PEB à sa propriété, autrement dit un indice de consommation d’énergie. « L’expert en énergie est resté la pendant une heure. Il a pris toutes sortes de notes. Mais il n’est pas monté sur le toit, car il n’avait même pas d’échelle avec lui », explique Maria dans les colonnes du Nieuwsblad.

Et lorsque le résultat tombe, la Belge est choquée. Sa maison est classée F, soit la note la plus basse. Mais Maria ne s’est pas arrêtée là, et elle a bien fait. « Parce que ça nous faisait quand même peur, on a fait venir un couvreur à nos frais. Il a soigneusement vérifié l’isolation du toit et a constaté que l’expert en énergie s’était trompé. Lorsque nous avons créé une étiquette PEB avec ces informations, la maison a soudainement reçu une étiquette D », explique encore Maria.