Une fresque en faveur de l’accueil et du vivre-ensemble bientôt inaugurée sur le mur de la Maison Médicale de Mouscron

Célébrée chaque année le 20 juin, la journée mondiale des réfugiés met en lumière la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d’origine pour échapper au conflit ou à la persécution. Elle met en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés, et contribue à sensibiliser la classe politique et à mobiliser des ressources pour que les réfugiés puissent non seulement survivre, mais aussi s’épanouir.

La journée mondiale du réfugié est aussi l’occasion de favoriser une meilleure compréhension et une plus grande empathie sur le sort des réfugiés et de faire connaître leur résilience alors qu’ils démarrent une nouvelle vie. C’est pourquoi, cette année, le Réseau associatif et citoyen Mouscron Terre d’Accueil, en partenariat avec le Centre Fedasil Mouscron, Picardie Laïque et la Maison médicale le Dispens’air ont choisi de peindre une fresque symbolisant le vivre-ensemble, au croisement de l’exil et de l’accueil.