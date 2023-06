Le PS Arlon lance un recours en annulation de la vente du domaine de Viroinval : « La seule solution pour sauver les Arlonaises et Arlonais d’une perte de 4 millions d’euros »

La semaine dernière, on écrivait que la vente du domaine de Viroinval a pris une tournure politique, presque électorale. Les socialistes du chef-lieu ont bien l’intention de se saisir à bras-le-corps du dossier. « Dans l’intérêt des Arlonais floués par cette vente. » Pour rappel, la Ville avait décidé, le 15 décembre dernier, de se séparer du domaine de Viroinval pour un montant de 4,6 millions. Un montant bien inférieur à sa valeur réelle avait lancé alors Jean-Marie Triffaux. Ce dernier avait obtenu, bien que la vente ait été actée au conseil communal, une contre-expertise. Le rapport est arrivé en ce début de semaine dernière. L’autre expert estime la vente à 8,6 millions. Il y aurait donc un manque à gagner de 4 millions d’euros. Et si on en croit les dernières estimations du PS, qui ne reposent pas sur une réelle expertise, le montant du domaine pourrait même atteindre les 10 à 12 millions d’euros !

Après avoir pointé le manque de considération et l’opacité du Collège communal, le manque de responsabilité financière de ce dernier au détriment des intérêts des citoyens d’Arlon et également cette contre-expertise qui ne refléterait qu’une fourchette basse de sa véritable valeur, le Parti socialiste d’Arlon a pris le taureau par les cornes. « Par conséquent, face à ces constatations alarmantes, le Parti socialiste d’Arlon a déposé un recours en annulation de la vente du domaine de Viroinval, afin de préserver les intérêts de la commune et de ses citoyens, et de garantir une évaluation objective et équitable de cette ressource forestière précieuse. Au vu des récentes déclarations de la Région Wallonne, nous sommes persuadés que ce recours en annulation est la seule solution possible pour sauver les Arlonaises et Arlonais d’une perte d’au moins 4 millions. »