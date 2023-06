Envie de partir en week-end? Découvrez l’île surprenante de Schouwen-Duiveland, à seulement 3h de route de la Belgique

On citera également le fabuleux musée Boerderij Goemanszorg, à Dreischor. Là, vous pourrez visiter une ferme telle qu’elle était il y a 100 ans. Les objets, meubles, vêtements exposés dans chaque pièce ont en effet été retrouvés sur place. « Au départ, il y a 50 ans de cela, ce sont des fermiers qui ont eu l’idée de ce musée, en voulant garder d’anciens outils pour les exposer et expliquer aux plus jeunes à quoi ils servaient », explique Anita, manager du musée. Par ailleurs, chaque année, une exposition différente est proposée aux visiteurs. Cet été, il s’agit d’une fabuleuse expo sur les célèbres chevaux de trait, présents en nombre sur l’île et qui tiennent un rôle très important au sein du patrimoine de la région.

Quelques-uns de ces bateaux sont d’ailleurs sur le canal, juste en face de l’entrée du musée et des tours sont proposées aux groupes qui le souhaitent. Nous avons d’ailleurs eu la chance d’embarquer sur un de ces bateaux pour une balade haute en couleur, aux côtés de Petra et Carel. « Tout ce que nous voulons, c’est transmettre ce savoir-faire aux plus jeunes générations, faire en sorte que ce ne soit pas oublié », explique Carel, membre de la fondation depuis 2005. Dans le musée, vous pouvez également voir les bénévoles à l’œuvre, sur un bateau qui est en rénovation dans le hangar depuis 12 ans…

La célèbre ville de Zierikzee, dont le port fût un des points de passage les plus empruntés à un moment donné de l’histoire, est un endroit à visiter absolument. La ville, agréable, est propice aux balades dans ses rues atypiques et authentiques, au shopping aussi. Mais c’est également là que vous trouverez le Museumhaven, créé par une fondation formée par des volontaires qui restaurent d’anciens bateaux en bois, vieux d’un siècle, pour les remettre à l’eau et partager une tranche d’histoire avec leurs visiteurs. Le tout en utilisant les techniques de construction navale de l’époque, bien évidemment.

Le lendemain, à l’autre bout de l’île, c’est avec Peter et Wilco que nous embarquons… sur un voilier cette fois. Ce qui nous attend est bien différent : une leçon de navigation. Nous partons alors sur le lac, en suivant toutes les instructions données par ces deux passionnés de la nature environnante. « Chez Aquavitesse, nous louons aussi des voiliers aux personnes qui sont capables de les diriger, ou qui ont suivi des heures de cours, comme vous aujourd’hui », explique Peter, qui fait ce métier depuis 31 ans. « Il est aussi possible de louer des petits bateaux à moteur, sans permis, ou des kayaks. Nous donnons aussi cours aux enfants. » Le centre Aquavitesse se trouve sur le port, à Bruinisse.

Samedi matin d’ailleurs, après une nuit et un repas somptueux au Bad Hôtel de Renesse, nous nous sommes retrouvés sur le bateau de Marco, du RIB Safari Dolphins, à Ouddorp, à la recherche des nombreux phoques qui peuplent le plus grand lac d’eau salée d’Europe. Et bingo, après quelques minutes sur l’eau, Marco nous montre, du bout du doigt, les nombreux phoques qui prennent le soleil sur des rochers, à une vingtaine de mètres de nous. « Lors du safari, il est aussi possible de voir les chevaux sauvages sur les petites îles du lac, ou les différents oiseaux qui font partie de la flore particulière ici. Et nous faisons tout cela dans le respect de l’environnement », précise Marco. Au Dolphin Safari, le voyage dure 1h30 et coûte 49,50 € pp.

Schouwen-Duiveland est une île et donc, ne manque pas d’offres en ce qui concerne les activités nautiques : plongée, snorkeling, kayak en mer ou sur les immenses lacs d’eau salée, balades en bateau… et même safaris sont proposés.

Cuisine généreuse et iodée, hôtels confortables et reposants, nature sauvage, activités nautiques… Il y a tout ce qu’il faut pour un séjour en amoureux (ou en famille) réussi à Schouwen-Duiveland. L’île, riche en histoire, beaucoup à offrir aux touristes… et ce n’est pas très loin de chez nous ! Nous l’avons testée pour vous.

Les adresses à ne pas manquer

M.P.

Le « Bad Hôtel » à Renesse. Des chambres spacieuses, intimes et confortables, une piscine extérieure et un restaurant qui propose des plats divins, avec un service de qualité et un accueil chaleureux. Un espace Wellness devrait ouvrir cet été, même si l’hôtel propose déjà un sauna et un jacuzzi.

Le restaurant De Brouwerie à Brouwershaven : un jardin et une terrasse au calme, à l’arrière du restaurant, tenu par Marjelle et son mari Steven. « Nous avons acheté ce restaurant alors qu’il était resté à l’abandon pendant 10 ans », explique Marjelle qui propose, avec son mari, des plats gourmands, abordables, à boire avec une bonne bière fraîche.

C’est à Brouwershaven que vous trouverez la belle église de Saint-Nicolas, qu’il est possible de visiter.

Le restaurant Sand & Pepper sur la plage tout à l’ouest de l’île, à Burgh-Haamstede : une ambiance cosy et une cuisine fraîche et délicieuse, avec vue sur la mer. C’est un endroit coup de cœur, à découvrir absolument si vous passez sur l’île. Anne et Koen, propriétaires depuis 2018 après avoir tenu un établissement à Amsterdam, ont réussi à créer un endroit où on se sent bien, cocktail en main sur la grande terrasse en bois, garnie de coussins et de loupiotes, à regarder le soleil se coucher sur la mer.

Le vignoble De Kleine Schorre à Dreischor est un endroit atypique, à visiter absolument. C’est Johan qui a tout créé de zéro, en reprenant les cultures de son père, qu’il a transformé en vignobles. Il en ressort un vin particulier, uniquement blanc, qu’on ne peut trouver presque exclusivement aux Pays-Bas. C’est aussi là que pousse le raisin qui deviendra le fameux Brut de Zélande. Tous les vins sont vendus sur place.

Il est également possible de le déguster au restaurant, pour accompagner les plats succulents et abordables proposés à la carte.

Notez qu’il est aussi possible de dormir sur place : Johan a en effet installé trois cabines en forme de baril de vin sur son terrain, qui disposent de leurs propres terrasses avec vue sur les vignobles.

Bien entendu, cette liste n’est pas du tout exhaustive.