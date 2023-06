«Combien de pères et de maris as-tu tué?»: Lauren Cohan et Jeffrey Dean Anderson nous parlent de leur bras de fer dans «The Walking Dead: Dead City», qui vient d’arriver aux USA

Les créateurs et les stars de la 4e série dérivée de « The Walking Dead » nous la présentent. Et nous, on décortique son premier secouant épisode

Son action se passe quelques années après celle de « The Walking Dead », qui a tiré sa révérence le 20 novembre 2022 après onze saisons. Ici, Maggie et Negan progressent dans un Manhattan post-apocalyptique et sont à la recherche de Hershel, le fils de Maggie, qui a été kidnappé. On prévient : les frontières du glauque et du répugnant ont encore été repoussées dans ce spin off, qui montre de manière très crue les restes d’une ville remplis de morts-vivants.

Trois jours après son lancement « officieux » sur AMC+, le service de streaming de la chaîne AMC, « The Walking Dead : Dead City » a démarré ce dimanche à 21h sur cette dernière ! Il s’agit de la quatrième série dérivée de la franchise « The Walking Dead » et est centrée sur les personnages de Maggie (Lauren Cohan), apparue à la deuxième saison de « The Walking Dead » et Negan (Jeffrey Dean Morgan), introduit à la sixième.

« À la fin de ‘The Walking Dead’, nous avions plus de vingt personnages réguliers, alors que cette nouveauté se concentre vraiment sur Maggie et Negan », nous a expliqué Scott M. Gimple, qui a en charge tout le contenu de l’univers ‘The Walking Dead’. » Celui-ci ajoute qu’il y a bien quelques autres personnages ici, ainsi le shérif Perlie Armstrong (Gaius Charles), qui traque Negan ; le méchant « Le Croate » (Željko Ivanek), ancien member des Sauveurs (dont Negan a été le leader), qui a enlevé Hershel ; et Ginny (Mahina Napoleon), une jeune muette que Negan a prise sous son aile après la mort de son père. « Ils ne sont que trois, ce qui nous a permis de raconter leur histoire en profondeur », nous a encore dit Gimple.

Les fans prendront comme une injure qu’on le rappelle, mais précédemment, dans « The Walking Dead », Negan tue, à un moment, Glenn Rhee (Steven Yeun), le mari de Maggie, laquelle était revenue en force dans l’ultime saison de la série-mère. « Ce qui est excitant avec Maggie et Negan, c’est qu’ils ne se font pas confiance », nous a déclaré Eli Jorné, créateur de la série. « L’un et l’autre savent ce que sont les traumatismes, les pertes, les deuils, la colère. Des choses que nous connaissons tous. » « La série est comme un miroir, elle montre à quel point nous résistons tous à l’idée du pardon et à quel point la réconciliation nous semble impossible », a embrayé Gimple.

Lire aussi «Stranger Things»: une star de la SF rejoint le casting de la saison finale (vidéo)

À propos de Negan, qui est arrivé dans « The Walking Dead » dans l’un de ses épisodes les plus horrifiques, on continue à se demander s’il est quelqu’un de fiable. « On ne sait jamais ce qu’il mijote », a confirmé Eli Jorné. « C’est l’une des choses avec lesquelles nous jouons le plus dans cette série. « Il y a huit ans que j’essaie de savoir qui il est », nous a avoué pour sa part son interprète Jeffrey Dean Morgan. « Mais ce qu’il y a de top, c’est qu’il a changé depuis le jour où il est sorti de cette caravane. Je n’aurais jamais pensé, d’abord, que je ferais toujours partie de ce monde aujourd’hui. Et puis, Eli, Scott et les autres scénaristes ont vraiment étoffé Negan, qui existe désormais bien au-delà des bandes dessinées. Ce qui n’était pas évident. Ce personnage a changé ma vie, et précisément, une seule scène a changé ma vie. Depuis, je me fais encore lyncher (rire) (…) Je vis à New York et quand j’arpente ses rues, des gens me font bien savoir que Glenn était leur personnage préféré. »

« J’avais un trou dans le cœur » (Jeffrey Dean Morgan)

L’acteur de 57 ans rappelle qu’avant cette nouvelle série, c’est qu’il n’avait jamais aussi intensément travaillé avec Lauren Cohan. « Ensemble, on a vraiment nourri des choses dont on ne savait même pas qu’elles existaient sur nos personnages et leurs interactions (…) Elle et moi, on se préparait déjà à cette aventure commune, on en parlait beaucoup alors qu’on tournait encore la fin de la série-mère (…) Pendant trois ans, on s’est vus tous les jours, et là, ça faisait deux mois qu’on ne s’était pas vus. J’étais si triste. J’avais un trou dans le cœur. »

Lire aussi Festival de Télévision de Monte-Carlo 2023: un tapis rouge et une cérémonie d’ouverture entre anecdotes, confidences et recommandations séries (vidéo)

« Jeff et moi sommes aussi producteurs exécutifs de cette nouvelle série », a enchaîné Lauren, « et notre responsabilité, avec elle, c’est d’honorer tout ce qui fait ‘The Walking Dead’, de donner aux fans ce qu’ils veulent et de nous donner, à nous, quelque chose d’inconfortable et de surprenant à construire (…) Depuis longtemps, je suis attentive à tous les détails, toutes les petites choses qui font de cette franchise un succès. Et là, avec l’équipe, nous avons eu l’occasion d’intégrer tout ça dans cette série, comme une recette. » Elle a ensuite précisé la nature de la relation de Maggie et Negan dans cette Big Apple totalement déconfite. « L’idée qu’on doive s’accorder à quelqu’un qui vous a chauffé les sangs, est si fascinante. Il y a une tension entre Maggie et Negan, qui sont comme des aimants qu’on ne peut pas mettre l’un à côté de l’autre. Ce jeu du chat et de la souris est très amusant. Ne pas être dans la série pendant un certain temps m’a montré quelle récompense sont ces relations longue durée avec ‘The Walking Dead’ et avec Jeff. Nous avons réinventé cette dernière. »

« Visuellement, on est un peu dans ‘New York 1997’ » (Scott M. Gimple)

Voilà pour le focus serré que fait « The Walking Dead : Dead City » sur deux personnages. Mais l’autre différence de ce spin off, comme l’a dit Gimple, c’est qu’on est ici dans ce qui a été New York. « C’est un après-apocalypse différent de celui de la Géorgie et de la Virginie (…) Visuellement, on est un peu dans ‘New York 1997’ (‘Escape From New York’) de John Carpenter, alors que l’ambiance de ‘The Walking Dead’ est plutôt John Ford. » À l’arrivée de la série en Belgique, nous vous proposerons d’autres propos de ces intervenants, notamment au sujet de New York, que Lauren décrit, à l’écran, comme un lieu clairement inhospitalier.

Lire aussi «Black Mirror» revient pour une nouvelle saison, «la plus imprévisible de toutes», sur Netflix

Il faut attendre la troisième partie du premier épisode pour voir Maggie, Negan et la petite Ginny pénétrer dans cette ville qui n’en est plus une. Avant ça, on aura vu, en ouverture de la série, Maggie réduire en bouillie, avec une grande violence, le crâne d’un zombie qui l’avait attaquée par surprise. Vous parlez d’une introduction ! Indéniablement, l’héroïne est rongée par la tristesse et la rage et si, un peu plus tard, elle se résout à demander à Negan de l’aider à retrouver son fils, ce n’est pas de gaieté de cœur. « Tu es la dernière personne que j’irais voir, normalement, pour ça. » Mais comme on le sait, le monde de « The Walking Dead » n’a rien de normal.

Au cours de l’épisode, Negan tente de faire voir à Maggie qu’il n’est pas le mauvais qu’elle croit. « Combien de pères et de maris as-tu tué, toi ? (…) Et si on était tous mauvais (…) J’ai payé pour ce que j’ai fait. »

On rassure les inconditionnels : cette 4e série dérivée ne sort pas de l’ambiance de la franchise, et contient quelques scènes très brutales. Comme celle où le shérif Armstrong, après avoir questionné, à la dure, une jeune femme pour savoir où s’est volatilisé Negan, il la jette tout de même aux morts-vivants, qui n’en font qu’une bouchée. À New York, c’est en groupes conséquents qu’ils se déplacent, mais ils sont finalement moins dangereux que l’infâme « Croate », sur l’image duquel se referme le premier épisode. Et un laurier de plus à l’arbre « The Walking Dead » !