Manage va se doter de deux nouvelles caméras pour traquer les dépôts sauvages: «Les pollueurs paieront leurs actes inciviques!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Plus de 30.000 tonnes de déchets sauvages et de dépôts clandestins jonchent la Wallonie. Leur gestion représente un coût moyen pour la collectivité d’environ 85 millions d’€ par an (soit ± 25 €/hab.)

La Cité du Verre est un mauvais exemple en la matière. Elle est tristement connue pour la quantité importante de dépôts sauvages déversés sur son territoire… « Tous les mois, ce sont deux tonnes de déchets sauvages qui sont ramassés sur notre entité », déplore Bruno Pozzoni.