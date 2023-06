«Good Sam»: une nouveauté trop «déjà-vu» arrive sur RTL plug

Dans les rôles d’une fille et de son père, chirurgiens et rivaux, Sophia Bush et Jason Isaacs n’ont pas réussi à soigner la nouvelle série médicale « Good Sam », qui n’a vécu que treize épisodes. Décryptage.

Ce lundi sur RTL Plug, «Good Sam» nous (r)amène à l’hôpital, précisément au fictif Lakeshore Sentinel Hospital. On y fera la connaissance du Dr Rob Griffith, sommité de la chirurgie cardiothoracique et maître des lieux, et de sa fille Samantha, dite Sam, spécialisée dans la même branche. Dès le début, les tensions sont palpables entre cette jolie brune qui cherche à s’émanciper de l’aura professionnelle de son père et ce dernier.

On apprend alors très vite qu’après avoir été blessé par balles en pleine salle d’opération, Rob Griffith est resté six mois dans le coma, et que sa fille l’a remplacé à la tête de la clinique… jusqu’au soir de son intronisation officielle, où il se réveille et comprend que son trône n’a pas été inoccupé très longtemps. Quand il le regagne, il joue plus que jamais les donneurs de leçons avec Sam, court-circuite son apprentissage et lui rappelle qu’elle n’est qu’une débutante. Ce qui ne manque pas de créer des conflits, d’abord par rapport à un patient, dont la maladie ne peut être diagnostiquée. Et avec son équipe, avec laquelle il demeure imbuvable.