Tout le quartier sous le choc après la mort de Kyara, 4 ans et son frère Kyano, 8 ans dans l’incendie de leur maison à Puers-Saint-Amand: «La maman voulait retourner à l’intérieur pour sauver ses enfants»

Le feu s’est déclaré vers 23h30. Il était déjà important à l’arrivée des pompiers et la mère de famille se trouvait à l’extérieur mais n’avait pu extraire les deux victimes. « Nous avons été confrontés à un feu qui faisait rage à l’arrière. Nous avons trouvé la maman dans le jardin de la maison et il est vite devenu évident qu’il y avait encore deux enfants dans la maison », explique au Nieuwsblad le porte-parole des pompiers Danny Geernaert.

Selon les informations de HLN, les deux jeunes victimes sont Kyara, 4 ans et Kyano, 8 ans. Leur maman et un voisin, qui ont tenté de leur venir en aide, ont été blessés.

Les hommes du feu ont sorti les enfants. Ces derniers ont été emmenés grièvement blessés à l’hôpital, avec leur maman. Ils y sont décédés. La mère se trouve quant à elle dans un état critique. Un voisin qui avait apporté son aide est plus légèrement blessé.

Un voisin a raconté cette nuit de l’horreur à nos confrères de HLN : « Je suis rentré après une soirée avec mes parents et j'ai senti une forte odeur de brûlé. Au début, j'ai cru que c'était un barbecue, mais ensuite j'ai vu de la fumée et j'ai appelé les pompiers. La mère est sortie et a appelé ses enfants. Elle voulait retourner à l’intérieur pour les sauver », témoigne le voisin, encore sous le choc.