Vanessa Matagne confirme les mauvaises nouvelles: «Cela pourrait causer des inondations locales», l’IRM émet une alerte aux orages sur tout le pays! (vidéo)

Des orages qui devraient être assez intenses si l’on se réfère aux situations vécues ce week-end en France. Sur le plateau du RTL info, Vanessa Matagne a d’ailleurs confirmé le mauvais temps en approche. « Pour le moment, nous sommes encore sous la protection d’une faible crête anti-cyclonique. Donc le temps sera sec ce lundi après-midi. Seulement, cette crête anti-cyclonique va nous quitter dès ce soir et toute l’instabilité qui est pour l’instant encore sur la France et qui provoque de gros orages arrivera chez nous dans le courant de la soirée », explique la présentatrice météo.

Non, les nouvelles ne sont pas bonnes. On le savait, la météo serait moins clémente cette semaine avec une zone orageuse venue de France perturbant le beau temps des derniers jours. Si les plus optimistes pensaient y échapper, il n’en sera rien. Les prévisions confirment un épisode orageux pour demain et jeudi.

Le plus gros des orages est attendu pour cette nuit et demain mardi. « Jusqu’à 20 litres par mètre carré en une heure, de fortes rafales de vent. Demain matin toute cette structure orageuse nous quittera. En revanche, nous n’en serons pas totalement débarrassés », prévient Vanessa Matagne qui met en garde contre les averses de l’après-midi. « Cela pourrait causer de petites inondations locales, soyez très prudent dans les zones boisées. C’est à suivre, l’IRM pourrait d’ailleurs émettre un avertissement aux fortes rafales de vent et aux importances précipitations ! »

Un avertissement de l’IRM qui n’a pas tardé puisque l’Institut a émis une alerte aux orages. Elle débutera ce mardi à partir de 14h et jusqu’au mercredi 2h du matin. « Ce mardi après-midi et en soirée, nous serons sous l'influence de courants chauds et instables remontant de la France avec probablement formation d'un creux thermique. Des orages se développeront alors à partir de la frontière française et concerneront plusieurs endroits du pays. Ils seront parfois intenses avec un risque de grêle, de phénomènes dynamiques tels que de fortes bourrasques de vent, et de précipitations abondantes; ces dernières pourraient localement dépasser les 20 mm en 1 heure et, cumulées à celles associées à l'activité pluvio-orageuse de la nuit de lundi à mardi, les 25 mm en 24 heures (entre mardi minuit et mercredi minuit) avec très localement possibilité de valeurs jusqu'à 40 ou 50 mm en 24 heures. Ces éléments nous amènent à émettre un avertissement de niveau jaune », explique l’IRM.

Les prévisions complètes

Ce soir, le ciel restera partiellement nuageux et des orages pourraient déjà ponctuellement se développer sur le sud du pays et près de la frontière française. En fin de soirée ou en milieu de la nuit, une zone pluvio-orageuse plus structurée remontera de la France vers nos régions ; elle devrait toucher la plupart des régions avant de quitter notre territoire par le nord à l’aube ; les orages seront parfois intenses et pourraient très localement conduire à des précipitations de plus de 20 mm en une heure. Les minima se situeront généralement entre 16 et 19 degrés, sous un vent faible à modéré, devenant d’abord variable, puis s’orientant au secteur est à sud-est.

Mardi matin, le temps sera temporairement plus sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. L’après-midi, des averses ou des orages se développeront à partir de la frontière française et concerneront plusieurs endroits du pays. Ces orages seront localement intenses et pourraient être accompagnés de grêle, de phénomènes dynamiques tels que de fortes bourrasques de vent, et de précipitations abondantes. Il fera chaud et lourd avec des maxima de 25 ou 26 degrés à la côte ainsi qu’en Hautes-Fagnes à 29 ou 30 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré, d’abord de secteur sud à sud-est, virant ensuite au secteur sud à sud-ouest.

Mardi soir, des averses ou des orages toucheront encore une partie du territoire et pourraient localement être intenses. Ensuite, le temps deviendra plus calme avec de larges éclaircies sur l’ouest et formation de nuages bas sur les reliefs de l’est. Les minima se situeront entre 15 et 19 degrés, sous un vent d’ouest à sud-ouest, faible à modéré dans les terres, et parfois assez fort en bord de mer.

Mercredi, de belles périodes de soleil sont probables dans le nord-ouest tandis que davantage de nuages sont à prévoir dans une bonne moitié sud-est du pays. Il semblerait que le temps reste sec dans la plupart des endroits, même si une averse locale sera possible dans la moitié sud-est. Les maxima se situeront autour de 22 degrés au littoral et jusqu’à 27 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré d’ouest, puis il virera au nord-ouest.

Jeudi, une perturbation active et ondulante abordera à nouveau notre pays à partir de la France, avec possibilité de fortes pluies, et localement des orages. Dans le nord-ouest, il pleuvra moins ou même pas. Il fera nettement plus frais avec des maxima autour de 18 à 22 degrés. Le vent sera faible à modéré, puis modéré de nord ; plus tard, il s’orientera au nord-ouest.