Harold Hessel («Affaire conclue»): «Le mécanisme des enchères est excitant»

Après une première expérience à Brest et Nancy, « Affaire conclue » tente de dénicher cette fois des trésors à Arras et Toulouse. Expert historique de l’émission, Harold Hessel révèle ses coups de cœur.

Quel est le principe de ce nouveau prime time ?

L’équipe d’« Affaire conclue » s’est déplacée dans les Hauts-de-France et en Occitanie afin de trouver la perle rare. En compagnie d’autres experts de l’émission, nous avons analysé plus de mille objets apportés par Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Les plus précieux et les plus rares sont ensuite amenés dans notre studio à Paris, où ils sont proposés à quatorze acheteurs.