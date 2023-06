Plusieurs centaines de milliers d’euros à payer pour le piratage d’un émetteur allemand

Quatre des huit prévenus ont plaidé coupable et ont conclu une transaction avec le parquet, qui est homologuée par ce jugement. Celles-ci vont de peines allant de 150 heures de travail d’intérêt général à la suspension du prononcé. Pour ces personnes, les gains illégaux à restituer ont été fixés par le tribunal à 148.000 €, 70.150 €, 100.600 € et 69.800 €.

Les deux hommes qui ont joué les rôles les plus importants sont condamnés à 240 et 250 heures de travail. Des peines auxquelles il faut ajouter une amende de 10.000 €. Pour ces deux prévenus, la saisie de gains illégaux s’élève à 115.000 € et 211.000 €.

Deux autres prévenus bénéficient, enfin, de la suspension du prononcé.

Du côté des parties civiles, Sky réclamait un montant de 5,9 millions d’euros de dommages alors que Canal+ Luxembourg réclamait 7 millions d’euros.

Le tribunal a estimé que seul Canal + Luxembourg peut prétendre à une indemnisation, à hauteur d’un montant total de 9.350 €.