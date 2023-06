Un partenariat pour rendre le secteur de la construction à Bruxelles plus sûr et durable

Bruxelles Mobilité et Embuild, la fédération sectorielle de la construction, s’associent pour proposer aux entreprises du secteur des conseils et un soutien en matière de logistique et de sécurité routière, ont annoncé lundi les deux entités lors d’une conférence de presse sur le chantier du Kanal - Centre Pompidou à Bruxelles en présence de la ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Elke Van den Brandt (Groen).

Concrètement, les entrepreneurs se verront proposer un soutien individuel adapté à leurs besoins ainsi que des modules de formation, des séminaires, et des webinaires sur des sujets comme la planification, la logistique de chantier, la sécurité routière et la circularité. Un «help desk» sera également à disposition des entreprises pour fournir des conseils et les réponses aux questions les plus fréquemment posées seront répertoriées en ligne. Bruxelles Mobilité est responsable du financement, Embuild.Brussels de l’expertise technique et du soutien, et les entreprises elles-mêmes de la mise en œuvre.