Bain de jus de tomate, nuit dans un cercueil…: les 5 rumeurs les plus folles sur Mylène Farmer

1. Elle prend des bains de jus de tomate. FAUX

Dans une biographie non officielle publiée en 2004, l’auteur Bernard Violet révélait qu’à l’âge de 5 ans, Mylène Farmer aurait été attaquée par un putois qui aurait répandu sur elle une odeur nauséabonde, qui lui aurait valu les moqueries de ses camarades de classe. Une fois rentrée à la maison, elle aurait été plongée dans un bain de jus de tomate par sa mère. Une anecdote que la star a démentie. « J’ai entendu parler de bain de jus de tomate, qui m’aurait conduite à une phobie attractive du sang. Je crois que tous les fantasmes me font sourire. Pourtant, quand on me rapporte les médisances d’un animateur de jeu télévisé (Nagui), quant à mon prétendu play-back sur scène, je finis par me demander si je ne préfère pas l’histoire tout aussi fausse du jus de tomate. »