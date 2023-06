Deux hommes interpellés pour vente de stupéfiants à Liège

Dimanche, en fin de journée, la police de Liège a interpellé deux personnes rue Louis Fraigneux. Tout démarre lorsque la police repère un homme au comportement suspect. Alors qu’ils allaient procéder au contrôle du suspect, ce dernier a pris la fuite jusqu’à une cour située rue Louis Fraigneux.

Une fois sur place, l’homme a été appréhendé et alors que cet individu était contrôlé, un autre homme a pris la fuite. Il a donc à son tour été interpellé par la police. Sur le premier homme, les policiers ont découvert 9 billes de cocaïnes et sur le second une bille de kétamine.