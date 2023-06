Un spectacle qui dénonce les difficultés des analphabètes face au numérique ce mardi à Namur

Ce mardi à 13h et à 14h30, Place d’Armes à Namur, le TOF théâtre et l’association « Lire et Ecrire Namur » présenteront une saynète « Numérique mon amour ». En effet, les apprenants des différentes régionales de « Lire et Ecrire » deviennent acteurs et racontent dans un spectacle monté avec des comédiens du Tof Théâtre les dérives d’une société hyper digitalisée qui les ignore et les rejette.

Dans la conception de ce projet, l’écriture a été collective et s’est basée sur des situations vécues et jouées avec les apprenants. Ces journées de rencontres préparatoires ont réuni une soixantaine de personnes de tout âge et de toute origine qui ont raconté leurs déboires quotidiens face aux ordinateurs et services en ligne.