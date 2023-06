Championnat de Belgique de cyclisme: Arnaud De Lie va faire son retour sur la route après sa chute

Arnaud De Lie fera son retour à la compétition cycliste au championnat de Belgique sur route, dimanche. Son équipe Lotto-Dstny en a fait l’annonce lundi. Le coureur de 21 ans avait lourdement chuté, le 16 mai, dans le sprint de la 1re étape des Quatre Jours de Dunkerque. Il avait été victime de fractures de la clavicule gauche, d’une côte et du sternum ainsi que d’un pneumothorax.

Arnaud De lie n’aura donc eu besoin que d’un peu plus d’un moins pour se remettre de ses blessures et de son opération. D’après son équipe, il « ne ressent plus aucune douleur », deux semaines après avoir repris complètement l’entraînement.