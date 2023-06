90.000 Belges ont reçu cet étrange courrier du SPF Finances... : «Clairement, je ne comprends pas»

Muriel, habitante de La Louvière, a reçu ce courrier. Au micro de la RTBF, elle explique l’avoir reçu en néerlandais, alors qu’elle est francophone. « Après mures investigations, oui, j’ai compris que c’était pour des paiements anticipés d’impôts ou de TVA, mais clairement, je ne comprends pas pourquoi on m’envoie ça en néerlandais », raconte Muriel. « On est à La Louvière ici, la langue principale c’est le français », ajoute-t-elle.

Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances, donne la raison de cette incompréhension : « C’est un souci informatique, il y a eu une erreur dans le sens où on a adapté un programme et cette adaptation a eu une influence sur la langue de la lettre ». Mais la porte-parole l’assure, « les lettres ont été renvoyées la semaine passée en français et vont être reçues cette semaine-ci par les destinataires du courrier ».