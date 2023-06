France 2 fête la musique avec notamment M. Pokora, ce spécialiste des tournées à l’américaine

Comme chaque 21 juin, France 2 déroule le tapis rouge aux stars de la chanson française à l’occasion de la Fête de la musique. Et le casting est impressionnant : de Gims à Bruel, en passant par Aya Nakamura ou Vianney, il y en aura pour tous les goûts.

On retrouvera aussi M. Pokora, qui fête de son côté ses vingt ans de carrière. Et si son dernier album, « Epicentre », n’a pas été le carton espéré au niveau des ventes, par contre, il continue de rameuter les foules à chaque concert. Il a ainsi entamé le 10 juin sa nouvelle tournée, qui s’arrêtera les 20 et 21 octobre au Palais 12. Un show à l’américaine où il entend en mettre plein les mirettes aux spectateurs. « On essaye de faire comme les Américains, avec des visuels chorégraphiés, des changements de tenues », confie-t-il.